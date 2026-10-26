رییس دانشگاه محقق اردبیلی از موافقت هیات امنای دانشگاه با ایجاد مرکز نوآوری کشاورزی و صنایع تبدیلی مغان با هدف چابک‌سازی ساختار، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان و فراهم شدن دانشگاه نسل چهارم کارآفرین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، محمد حسن‌زاده روز دوشنبه با بیان اینکه ایجاد این مرکز در هشتمین نشست عادی دوره ششم هیات امنای دانشگاه محقق اردبیلی به تصویب رسید، اظهار کرد: ساختار سازمانی «مرکز نوآوری کشاورزی و صنایع تبدیلی مغان» از محل تغییر عنوان «ایستگاه تحقیقات کشاورزی مغان» و با پست‌های سازمانی مربوط ایجاد می‌شود.

وی افزود: این اقدام در چارچوب تشکیلات تفصیلی دانشگاه و با استناد به ماده یک قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور انجام شده و زمینه را برای استفاده هدفمندتر از ظرفیت‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و زیرساختی موجود در منطقه مغان فراهم می‌کند.

رییس دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد: راه‌اندازی این مرکز، گامی در راستای تقویت رویکردهای نوآورانه و کارآفرینانه دانشگاه و پیوند مؤثرتر ظرفیت‌های علمی دانشگاه با نیازها و قابلیت های کشاورزی و صنایع تبدیلی منطقه مغان است.

حسن‌زاده ادامه داد: با ایجاد این ساختار، ظرفیت‌های دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان می‌تواند بیش از پیش در مسیر توسعه نوآوری، حمایت از ایده‌های فناورانه، ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی مورد استفاده قرار گیرد.

وی بیان کرد: حرکت به سمت دانشگاه نسل چهارم، نیازمند بازنگری در ساختارها و استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های موجود برای حل مسائل واقعی جامعه و منطقه است و ایجاد مرکز نوآوری کشاورزی و صنایع تبدیلی مغان نیز در همین راستا صورت گرفته است.