جانشین فرمانده انتظامی شهرستان شوش استان خوزستان از توقیف ۴۴ دستگاه خودروی سواری و ۹۲ دستگاه موتورسیکلت در جریان اجرای طرح برخورد با وسایل نقلیه فاقد پلاک، پلاک مخدوش، مخاطره‌آمیز و هنجارشکن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کریم متقیان با اشاره به توقیف ۴۴ دستگاه خودروی سواری و ۹۲ دستگاه موتورسیکلت در جریان اجرای طرح یک هفته‌ای برخورد با وسایل نقلیه فاقد پلاک، پلاک مخدوش، مخاطره‌آمیز و هنجارشکن، بیان کرد: این طرح با هدف ارتقای امنیت ترافیکی، حفظ نظم عمومی و صیانت از آرامش شهروندان اجرا شده و برخورد قانونی با متخلفان با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی افزود: انجام حرکات نمایشی، ایجاد آلودگی صوتی و رانندگی پرخطر،رانندگی با خودروهای فاقد پلاک،پلاک مخدوش علاوه بر سلب آسایش عمومی، جان شهروندان را به خطر می‌اندازد و پلیس با این‌گونه رفتارهای هنجارشکنانه در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

سرهنگ متقیان تأکید کرد: قانون، فصل‌الخطاب است و حفظ امنیت و آرامش مردم، خط قرمز پلیس است.