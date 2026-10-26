به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد در نشست با کارکنان این اداره کل، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و سوخت را مسئولیتی همگانی دانست و گفت: در شرایط کنونی کشور، همه باید سهم خود را در دفاع از میهن ایفا کنیم.

وی با اشاره به نقش الگویی کارکنان دولت افزود: برای جلب مشارکت عمومی، باید خودمان پیش‌قدم شویم تا استفاده از خودرو‌های تک‌سرنشین به حداقل برسد و این رفتار به‌تدریج به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

فداکار از کارکنان خواست با برنامه‌ریزی و همدلی، امکان استفاده مشترک از خودرو برای همکاران هم‌مسیر را فراهم کنند و در مسیر‌های دارای خدمات حمل‌ونقل عمومی، از این ظرفیت استفاده کنند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد در پایان بر ضرورت اجرای جدی‌تر و ترویج طرح «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» تأکید کرد و کاهش مصرف سوخت را اقدامی مؤثر در کمک به کشور برای مقابله با تهدید‌ها و جنگ اقتصادی دانست.