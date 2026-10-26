معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق اهواز با اشاره به واگذاری ۹ هزار و ۸۱۶ انشعاب در این کلانشهر در ۷ ماه گذشته، از رشد ۸۶ درصدی فروش انشعاب در مقایسه بامدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سعید احترامی عصر دوشنبه در حاشیه سی‌وپنجمین مانور سراسری طرح ملی مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق (مهتاب) در اهواز با تاکید بر ضرورت توسعه هوشمندسازی شبکه برق، جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز و افزایش وصول مطالبات، خواستار برنامه‌ریزی منسجم و استفاده از ظرفیت تمامی گروه‌های اجرایی و پیمانکاران برای تحقق اهداف تعیین‌شده در این حوزه شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز افزود: شرکت توزیع نیروی برق اهواز در ماه‌های اخیر در بخش‌های مرتبط با طرح مهتاب موفق به کسب رتبه‌های برتر شده اما همچنان ظرفیت زیادی برای بهبود عملکرد در این شهرستان وجود دارد.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق اهواز همچنین با اشاره به ظرفیت طرح‌های مرتبط با استفاده از شمارشگرها و کنتورهای هوشمند، خواستار بهره‌گیری بیشتر از این ظرفیت‌ها در ساختمان‌ها و نقاطی شد که به دلایل مختلف امکان دریافت مجوزهای معمول را ندارند.

احترامی با اشاره به تعیین روز دوشنبه به‌عنوان روز هوشمندسازی در چارچوب طرح مهتاب، خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های شرکت، تحقق هدف تعویض ۱۷۱ هزار کنتور هوشمند در اهواز تا پایان اردیبهشت‌ماه سال آینده است.

وی با بیان اینکه در شهریورماه سه هزار کنتور هوشمند تعویض شده و این رقم در مهرماه به ۶ هزار کنتور رسیده است، گفت: اگر بخواهیم به هدف تعیین‌شده دست پیدا کنیم، باید سرعت اجرای کار را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهیم و به تعویض ماهانه ۲۴ هزار کنتور برسیم.

احترامی هوشمندسازی را اقدامی موثر برای ایجاد تحول در شبکه برق دانست و گفت: توسعه کنتورهای هوشمند علاوه بر کمک به مدیریت مصرف و قرائت دقیق‌تر، در وصول مطالبات و بهبود مدیریت شبکه نیز نقش مهمی دارد.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق اهواز در ادامه با اشاره به ضرورت کنترل موارد دستکاری کنتورها اظهار کرد: باید دستورالعمل‌های مربوط به تعویض کنتورهای دستکاری‌شده با هزینه مشترک، مطابق ضوابط، به‌صورت جدی اجرا شود.

وی ادامه داد: لازم است آمار تعویض این کنتورها به‌صورت روزانه پیگیری شود و در مواردی که دستکاری کنتور احراز شده است، اقدامات قانونی و فنی لازم انجام گیرد؛ همچنین محاسبه مصرف برق استخراج رمزارزها باید مطابق ضوابط ابلاغی صورت پذیرد.

سعید احترامی با اشاره به اهمیت محدودسازی فیوزهای مشترکان تک‌فاز بیان کرد: در برخی مناطق، از جمله مرکز شهر و منطقه پنج اهواز، مشترکانی وجود دارند که با وجود نصب تجهیزات کنترل هوشمند، محدودکننده مناسب برای فیوز آن‌ها در نظر گرفته نشده است.

وی یادآور شد: با شناسایی این مشترکان، صدور اخطار و استفاده از ظرفیت گروه‌های پیمانکاری می‌توان اقدامات لازم را برای اصلاح وضعیت انجام داد؛ در اهواز حدود ۴۰۰ هزار کنتور تک‌فاز وجود دارد که بررسی و مدیریت ظرفیت آن‌ها می‌تواند فرصت مناسبی برای بهبود عملکرد شبکه فراهم کند.

سی‌وپنجمین مانور سراسری طرح ملی مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق (مهتاب) در اهواز روز دوشنبه در مناطق مختلف اهواز همزمان با سراسر کشور اجرا شد.

پیش از این نیز مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز با اشاره به کشف و توقیف ۳۶۰ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در اهواز طی مهرماه امسال اعلام کرده بود که استفاده غیرمجاز شبکه برق از عوامل بروز افت شدید ولتاژ، سوختن وسایل برقی

مشترکان و در نهایت قطع جریان برق می‌شود.