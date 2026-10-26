به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان گفت: زهرا عصاریان، هنرمند نوجوان عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان دزفول، در نخستین المپیاد بین‌المللی هنر، میراث فرهنگی و خلاقیت ۲۰۲۶ با موضوع «هویت فرهنگی» موفق به کسب عنوان Honorable Mention (شایسته تقدیر) در بخش کودکان و نوجوانان شد.

داریوش آقاسی افزود: این رویداد با حضور ۹۲ هنرمند از ۱۹ کشورو با محوریت هویت فرهنگی برگزار شده است و عنوان شایسته تقدیر بالاترین سطح تقدیر در این دوره از المپیاد بین‌المللی هنر می باشد که به پنج اثر برگزیده با بالاترین امتیاز هیئت داوران تعلق گرفت و ز این میان، دو اثر در بخش کودکان و نوجوانان و سه اثر در بخش بزرگسالان انتخاب شدند.