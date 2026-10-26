به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب هفته سوم لیگ نخبگان آسیا، تیم‌های فوتبال العین امارات و تراکتور ایران در ورزشگاه هزاع بن زاید شهر العین به مصاف هم رفتند و این دیدار در پایان ۲ - یک به سود نماینده امارات به پایان رسید.

رمی رابیا (۲۱) و حسین رحیمی (۷۰) برای العین گلزنی کردند و تک گل تراکتور را تیبور هلیلوویچ (۵۵) به ثمر رساند.

تنها گل نیمه نخست این دیدار در دقیقه ۲۱ روی شوت محکم رمی رابیا به دست آمد و در ادامه تلاش تراکتوری‌ها برای جبران گل خورده ثمری نداشت و شاگردان جواد نکونام با شکست راهی رختکن شدند.

در دقیقه ۵۵ هلیلوویچ گل تساوی را وارد دروازه العین کرد. در این صحنه ابتدا دانیال اسماعیلی‌فر از پشت محوطه جریمه اقدام به شوت‌زنی کرد که ضربه او با برخورد به تیر عمودی دروازه برگشت خورد و به تیبور هلیلوویچ رسید که این بازیکن با یک ضربه فنی داخل پای تماشایی، توپ را به گوشه بالای دروازه میزبان فرستاد و با یک سوپرگل بازی را مساوی کرد.

در دقیقه ۷۰ العین بود که روی ارسال از جناح راست توسط حسین رحیمی به گل برتری رسید. در این صحنه مدافعان تراکتور تعلل کردند و فضا را برای بازیکن حریف مهیا کردند که با بریدن توپ و ضربه‌ای آرام گل برتری را به ثمر برساند.

ترکیب تراکتور در این بازی را پارسا جعفری، مهدی شیری، شجاع خلیل‌زاده، تیبور هلیلوویچ، دانیال اسماعیلی‌فر، صادق محرمی (۷۴- مسعود زائر کاظمین)، محمد نادری، فرشاد فرجی، محمد دانشگر، شهریار مغانلو (۸۵- هادی حبیبی نژاد) و امیرحسین حسین‌زاده (۷۴- تومیسلاو اشترکالی) تشکیل دادند.

عبدالله جمالی از کویت قضاوت این مسابقه را بر عهده داشت.

تراکتور پیش از این در لیگ نخبگان آسیا مقابل شباب الاهلی شکست خورد و برابر الشمال قطر به تساوی دست یافته بود و با شکست مقابل العین با یک امتیاز در رده دوازدهم جدول رده بندی قرار گرفت.