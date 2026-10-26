به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب هفته سوم لیگ نخبگان آسیا، تیم‌های فوتبال العین امارات و تراکتور ایران در ورزشگاه هزاع بن زاید شهر العین به مصاف هم رفتند و نیمه نخست این دیدار با برتری یک بر صفر تیم اماراتی به پایان رسید.

رمی رابیا، تک گل بازی را در نیمه نخست برای العین در دقیقه ۲۱ به ثمر رساند.

ترکیب تراکتور:

پارسا جعفری، شجاع خلیل زاده، فرشاد فرجی، محمد دانشگر، دانیال اسماعیلی فر، محمد نادری، مهدی شیری، تیبور هلیلوویچ، صادق محرمی، شهریار مغانلو، امیرحسین حسین زاده

ترکیب العین:

خالد عیسی، رافائل رودریگس، یحیی بن‌خالق، جورجه اسکوکو، رامی ربیعه، عبدالکریم ترائوره، ماتیاس پالاسیوس، کاکو، والنتینو لازارو، الحسین رحیمی و جورجیوس جیاکوماکیس