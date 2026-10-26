استاندار خوزستان از اضافه شدن ۶۰ خانه بهداشت به ظرفیت خانه‌های بهداشت استان در آینده خبر داد و این اقدام را گامی بزرگ در راستای توسعه خدمات بهداشتی در خوزستان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالی‌زاده روز دوشنبه در نشست شورای سلامت استان خوزستان در استانداری با اشاره به برنامه‌ریزی برای اضافه شدن خانه‌های بهداشت به ظرفیت استان اظهار داشت: ۵۰ درصد از اعتبار این اقدام توسط وزارت بهداشت و ۵۰ درصد دیگر از درون استان تامین‌خواهد شد.

وی افزود: در نشست شورای سلامت استان موضوعات مختلفی از جمله وضعیت آب و فاضلاب، سگ‌های بلاصاحب، نخاله‌های ساختمانی، لاستیک‌های فرسوده رهاشده و نحوه مدیریت پسماند و زباله‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

موالی زاده بیان‌کرد: مقرر شد با همکاری بین‌بخشی دستگاه‌های مسئول، برای ساماندهی این مشکلات اقدامات لازم انجام شود و روند پیشرفت کار در هر جلسه شورای سلامت نسبت به جلسه قبل بررسی و گزارش شود.

استاندار خوزستان با تاکید بر ضرورت تقویت نظارت‌ها و پیگیری میدانی مصوبات گفت: بازدیدهای میدانی از این پس با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد و دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و همکاری بیشتر برای رفع مشکلات بهداشت عمومی اقدام کنند.

موالی‌زاده همچنین به گزارش دانشگاه علوم پزشکی درباره کوتاهی قد برخی دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: در این نشست گزارشی درباره این موضوع و اقدامات مورد نیاز برای رسیدگی به آن ارائه شد که باید در دستور کار دستگاه‌های مرتبط قرار گیرد.

وی سلامت مردم و ارتقای بهداشت عمومی را از دغدغه‌های جدی مدیریت استان دانست و افزود: پیشگیری از بیماری‌ها، فراهم کردن بستر مناسب برای زندگی سالم و توجه به بهداشت عمومی از مسئولیت‌های مهم دستگاه‌های اجرایی است.

استاندار خوزستان با بیان اینکه تحقق این اهداف از عهده یک دستگاه به‌تنهایی خارج است تصریح کرد: مقرر شد ذیل شورای سلامت، کارگروه‌هایی برای پیگیری عملیاتی موضوعات تشکیل شود تا مسائل مطرح‌شده به‌صورت جدی دنبال شوند.

وی ترویج فرهنگ پاکیزگی و رعایت اصول بهداشتی را نیز ضروری دانست و گفت: بخشی از مسئولیت ارتقای بهداشت عمومی بر عهده خود مردم است و هر فرد باید در محیط زندگی خود، اصول بهداشتی و پاکیزگی را در ابعاد فردی و اجتماعی رعایت کند.

موالی‌زاده در ادامه با اشاره به غیبت برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی در نشست شورای سلامت اظهار کرد: تعدادی از مدیران از قبل غیبت خود را اطلاع داده بودند و برخی نیز به دلیل مأموریت در تهران یا حضور در نشست‌های دیگری که از سوی استانداری تعیین شده بود، امکان حضور نداشتند.

وی افزود: در مواردی نیز ممکن است مدیر دستگاه به دلایل موجهی مانند بیماری یا مأموریت نتواند در جلسه شرکت کند و معاون وی به نمایندگی حضور یابد که در صورت اطلاع قبلی و موجه بودن دلیل، این موضوع قابل پذیرش است.

استاندار خوزستان تأکید کرد: با مدیرانی که بدون اطلاع قبلی و بدون دلیل موجه در جلسات شرکت نکنند، برخورد خواهد شد چرا که موضوع سلامت مردم از اهمیت بالایی برخوردار است و حضور و مشارکت مسئولان دستگاه‌های مرتبط در این نشست‌ها ضرورت دارد.