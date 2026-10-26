آخرین تمرین تیم فوتسال جوانان بانوان پیش از اعزام به بازی‌های المپیک جوانان سنگال، در سالن مرکز ملی فوتبال برگزار شد.

تمرین شاداب ملی‌پوشان جوان فوتسال بانوان در آستانه اعزام به المپیک

تمرین شاداب ملی‌پوشان جوان فوتسال بانوان در آستانه اعزام به المپیک



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این تمرین از ساعت ۱۷ و زیر نظر فاطمه شریف برگزار شد و ملی‌پوشان در فضایی شاداب و با انگیزه، آخرین برنامه‌های آماده‌سازی خود را پیش از اعزام دنبال کردند.

بازیکنان در این جلسه تمرینی، برنامه‌های مربوط به شوت‌زنی و حملات را مرور کردند و با اجرای تمرینات مختلف، بر هماهنگی در فاز هجومی تمرکز داشتند. بخش دیگری از تمرین به مرور شیوه‌های دفاع در شرایط پاورپلی اختصاص داشت تا بازیکنان با آمادگی بیشتری برای مواجهه با موقعیت‌های تاکتیکی مختلف در مسابقات آماده شوند.

ملی‌پوشان در ادامه، برنامه‌های فنی و تاکتیکی مورد نظر کادر فنی را پیگیری کردند تا آخرین جلسه تمرینی خود در ایران را پیش از حضور در بازی‌های المپیک جوانان پشت سر بگذارند.

تیم ملی فوتسال جوانان بانوان ایران فردا عازم سنگال می‌شود تا در بازی‌های المپیک جوانان به میدان برود.

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