

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این نشست، اهمیت پدافند غیرعامل در کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها، حفاظت از سرمایه‌های حیاتی و افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی در برابر تهدیدات و مخاطرات احتمالی بررسی شد.

در این جلسه بر ضرورت شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و تأسیسات حساس و تضمین تداوم خدمات عمومی در شرایط بحرانی تأکید شد.

همچنین برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل مورد بررسی قرار گرفت و بر تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان، ترویج فرهنگ پدافند غیرعامل و افزایش آگاهی و مسئولیت‌پذیری مدیران تأکید شد.

در پایان مقرر شد دستگاه‌های اجرایی ضمن اجرای برنامه‌های ابلاغی این هفته، وضعیت آمادگی مجموعه‌های خود را بررسی و برای رفع نارسایی‌های احتمالی و ارتقای آمادگی در برابر شرایط اضطراری اقدام کنند.