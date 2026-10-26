پخش زنده
امروز: -
جلسه شورای پدافند غیرعامل شهرستان مهریز همزمان با آغاز هفته پدافند غیرعامل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این نشست، اهمیت پدافند غیرعامل در کاهش آسیبپذیری زیرساختها، حفاظت از سرمایههای حیاتی و افزایش آمادگی دستگاههای اجرایی در برابر تهدیدات و مخاطرات احتمالی بررسی شد.
در این جلسه بر ضرورت شناسایی نقاط آسیبپذیر، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، حفاظت از زیرساختهای حیاتی و تأسیسات حساس و تضمین تداوم خدمات عمومی در شرایط بحرانی تأکید شد.
همچنین برنامهها و اقدامات دستگاههای اجرایی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل مورد بررسی قرار گرفت و بر تقویت هماهنگی میان دستگاههای خدماترسان، ترویج فرهنگ پدافند غیرعامل و افزایش آگاهی و مسئولیتپذیری مدیران تأکید شد.
در پایان مقرر شد دستگاههای اجرایی ضمن اجرای برنامههای ابلاغی این هفته، وضعیت آمادگی مجموعههای خود را بررسی و برای رفع نارساییهای احتمالی و ارتقای آمادگی در برابر شرایط اضطراری اقدام کنند.