به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس اطلاعیه شرکت گاز استان، جریان گاز منطقه عین‌دو، خیابان‌های ۱۰ تا ۱۶ شرقی و کوچه‌های فرعی آن، روز سه‌شنبه ۵ آبان ماه از ساعت ۷ صبح تا ۱۸ همان روز قطع خواهد شد.

شرکت گاز خوزستان از مشترکان این مناطق درخواست کرد در مدت زمان قطع گاز، از دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری شامل کنتور و رگولاتور منازل و اماکن خودداری کنند.

همچنین مشترکان باید تا زمان وصل مجدد گاز و تحویل آن از سوی ماموران امداد گاز، شیر‌های مصرف داخلی را در حالت بسته نگه دارند.

شهروندان در صورت نیاز می‌توانند برای دریافت خدمات امدادی با شماره ۱۹۴ تماس بگیرند.

بر اساس این گزارش بیش از ۲۰ هزار کیلومتر شبکه گازرسانی در استان خوزستان وجود دارد.