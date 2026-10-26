ناوگان عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با هدف ارتقای تاب‌آوری شبکه، مدیریت بحران و شتاب‌بخشی به خدمات عمومی تقویت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ناوگان عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با هدف ارتقای تاب‌آوری شبکه، مدیریت بحران و شتاب‌بخشی به خدمات عمومی تقویت شد.

علی شیخی، معاون مالی و پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، تقویت این ناوگان را اقدامی راهبردی در راستای ارائه خدمات بهینه به مشترکان، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح آمادگی نیرو‌های عملیاتی دانست و افزود: این خودرو‌های جدید کمک می‌کنند تا در مواقع ضروری و به‌ویژه در شرایط بحرانی جوی، به مشکلات پاسخ داده شود و مشترکان در اسرع وقت از انرژی برق و روشنایی بهره‌مند شوند.

شیخی با اشاره به مشخصات خودرو‌های جدید اضافه شده به ناوگان عملیاتی گفت: این ناوگان شامل ۱۲ دستگاه کامیون شش‌تن است که در مرحله نصب بالابر‌های ۱۷ متری تلسکوپی مفصلی قرار دارند.

این تجهیزات با هزینه‌ای افزون بر ۲۴۰ میلیارد تومان خریداری شده‌اند و به منظور افزایش سرعت و کیفیت خدمات به مدیریت‌های توزیع نیروی برق شهرستان‌ها اختصاص خواهند یافت.

وی هدف از این سرمایه‌گذاری گسترده را تجهیز کامل گروه های عملیاتی با جدید ترین ابزار‌ها عن، اعلام و تاکید کرد: تقویت ناوگان جدید، نقش مهمی در تسریع خدمات‌رسانی، بهبود واکنش در شرایط اضطراری و افزایش کیفیت ارائه خدمات به مردم خواهد داشت.