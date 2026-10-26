به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این روزها روستاییان ورجوی شهرستان مراغه مشغول تهیه این شهد شیرین از دانه‌های رنگارنگ انگور هستند.

تاکستانهای کشورمان سالانه ۳.۶ میلیون تُن انگور تولید می‌کنند و با این میزان تولید، در رتبه هفتم جهان قرار دارند. در این میان انگورستانهای آذربایجان‌ شرقی نیز با تولید ۳۳۰ هزار تن خوشه‌های رنگارنگ، یکی از قطب‌های تولید این محصول در کشور محسوب می‌شوند و بخش قابل توجهی از دوشاب استان هم در شهرستان‌های مراغه، ملکان و لیلان و آذرشهر تولید می‌شود.