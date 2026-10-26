رزمایش مقابله با زلزله در راستای مدیریت حوادث و آمادگی دانش آموزان در برابر آسیب‌های احتمالی در همه مدارس شهرستان دزفول استان خوزستان و به صورت خاص در ۵۰ مدرسه اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عظیم سرافراز، مدیر آموزش و پرورش دزفول روز دوشنبه در رزمایش پدافند غیرعامل در دبیرستان دوره دوم فرزانگان دزفول گفت: پدافند غیرعامل مجموعه اقداماتی است که بدون استفاده از سلاح و با هدف کاهش آسیب‌پذیری، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، پیش‌بینی تهدیدها، کاهش خسارات و تداوم خدمات ضروری انجام می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در تحقق اهداف پدافند غیرعامل افزود: شناسایی مخاطرات محیط‌های آموزشی، تقویت مهارت‌های حل مسئله و آموزش شیوه‌های پیشگیری و مدیریت بحران در مدارس، زمینه تربیت نسلی آگاه و مسئولیت‌پذیر را فراهم می‌کند.

سرافراز ضمن گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل اظهار کرد: هنگام بروز بحران‌های غیرمنتظره، می‌توان از فضای مدارس برای اسکان اضطراری و عمومی استفاده کرد.

مدیر آموزش و پرورش دزفول درخصوص یکی از ابعاد مهم پدافند غیرعامل و ضرورت مقابله با شایعات و جنگ‌های روانی در فضای مجازی‌نیز ، بیان داشت: اطلاع رسانی از طریق گروه‌های دانش آموزی، ارائه محتوا برای ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، برگزاری کلاس‌های آموزشی ویژه والدین در قالب کلاس‌های آموزش خانواده انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: تمرین پدافند غیرعامل با هدف ارتقای آمادگی، افزایش سطح آگاهی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، امدادی، عملیاتی، نظامی و انتظامی با هدف سنجش آمادگی دستگاه‌های امدادی مرتبط برای مواجهه با شرایط اضطراری و مدیریت حوادث احتمالی، در تقویت هماهنگی بین‌بخشی، ارتقای توان عملیاتی نیروهای مسئول و آشنایی دانش‌آموزان با اصول ایمنی و نحوه مواجهه صحیح با شرایط بحرانی اجرا شد.

براساس تقویم ملی، چهارم تا یازدهم آبان به عنوان هفته پدافند غیرعامل نام‌گذاری شده است و در این مدت برنامه‌هایی با هدف تبیین کارکردهای پدافند غیرعامل، افزایش آگاهی عمومی و آموزش الزامات آمادگی در برابر تهدیدها در سطح استان برگزار می‌شود.

حدود ۱۰۰ هزار دانش‌آموز در مقاطع مختلف دزفول مشغول تحصیل هستند.