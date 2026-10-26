نماینده جامعه ورزشکاران کشور، در مراسم تجدید میثاق مدال‌آوران المپیاد‌های علمی و قهرمانان ورزشی با رهبر شهید انقلاب گفت: پیشرفت علمی و افتخارآفرینی ورزشی دو مسیر همسو هستند که با تکیه بر ایمان، دانش و روحیه پهلوانی محقق می‌شوند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهسا بهشتی در مراسم تجدید میثاق مدال‌آوران المپیاد‌های علمی و قهرمانان ورزشی با رهبر شهید انقلاب، به نمایندگی از جامعه ورزشکاران کشور، ضمن ابراز خرسندی از حضور در این جمع، اظهار داشت: ما در میدان‌های ورزش آموخته‌ایم که قهرمانی تنها به کسب مدال و ایستادن بر سکوی افتخار خلاصه نمی‌شود؛ بلکه آنچه به موفقیت ارزش و ماندگاری می‌بخشد، ایمان، دانش، اخلاق، تواضع و روحیه پهلوانی است.

وی با اشاره به درخشش جوانان ایرانی در عرصه‌های علمی و ورزشی تصریح کرد: امروز شاهد تلاش دانشمندان برای شکستن مرز‌های علم و درخشش جوانان غیور ایران در میدان‌های ورزش جهان هستیم؛ جوانانی که با به اهتزاز درآوردن پرچم پرافتخار کشورمان، امید و سربلندی را به ملت ایران هدیه می‌کنند.

بهشتی با تأکید بر همسویی پیشرفت علمی و افتخارآفرینی ورزشی خاطرنشان کرد: ما به‌عنوان اعضای جامعه ورزش کشور باور داریم که این دو مسیر در کنار یکدیگر قرار دارند و با تلاش مستمر، دانش، ایمان و اراده محقق می‌شوند.

این نماینده جامعه ورزشکاران در ادامه سخنان خود، با پاسداشت یاد شهدای گرانقدر علم و ورزش و تجدید میثاق با آرمان‌های والای رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: خود را در مسیر تحقق رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، متعهد می‌دانیم که برای ساختن ایرانی قوی‌تر و سربلندتر، از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.

وی در پایان تأکید کرد: ما با تلاشی مضاعف، هم در مسیر پیشرفت علمی کشور گام برمی‌داریم و هم پرچم عزت و اقتدار ایران را در میدان‌های بین‌المللی برافراشته نگه می‌داریم. امیدواریم با تکیه بر دانش، اخلاق، همبستگی و روحیه پهلوانی، افتخارآفرینی جوانان این سرزمین، همواره مایه عزت ایران و امید نسل‌های آینده باشد.