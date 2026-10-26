به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این دوره آموزشی، اهمیت تغذیه صحیح در دوران کودکی، نقش آن در رشد جسمی و ذهنی کودکان و تأثیر عادت‌های غذایی سالم بر سلامت آنان مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین بر ضرورت آشنایی مربیان مهد‌های کودک با اصول تغذیه مناسب، انتخاب مواد غذایی سالم و مغذی و توجه به نیاز‌های تغذیه‌ای کودکان در سنین رشد تأکید شد.

هدف از برگزاری این دوره، ارتقای آگاهی و توانمندی مربیان مهد‌های کودک در زمینه تغذیه سالم و کمک به بهبود الگوی غذایی کودکان در محیط‌های آموزشی عنوان شد.