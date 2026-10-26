مسابقه ژیمناستیک با شرکت ۱۰۰ ورزشکار، به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش و با هدف شناسایی استعداد‌های برتر این رشته ورزشی و افزایش انگیزه ورزشکاران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ این جشنواره با شرکت ۱۰۰ ورزشکار، با هدف توسعه ورزش پایه، شناسایی استعداد‌های برتر ژیمناستیک، افزایش انگیزه ورزشکاران نوجوان و ترویج فرهنگ ورزش و نشاط اجتماعی برگزار شد.

در پایان این جشنواره به نفرات برتر رده‌های سنی مختلف، مدال، لوح و تندیس قهرمانی اهدا شد.

از مربیان حاضر در این جشنواره هم با اهدای لوح و تندیس قدردانی شد.