پنجمین کنگره بین‌المللی انجمن جراحی سرطان ایران از ششم تا هشتم آبان‌ماه در یزد برگزار می‌شود و در کنار آن امکان بهره‌مندی بیماران از مشاوره و ویزیت استادان برجسته جراحی سرطان نیز فراهم است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شهر یزد از ششم تا هشتم آبان‌ماه ۱۴۰۵ میزبان پنجمین کنگره بین‌المللی انجمن جراحی سرطان ایران خواهد بود؛ رویدادی علمی که با حضور استادان و صاحب‌نظران این حوزه، فرصتی برای تبادل تجربیات، هم‌اندیشی تخصصی و ارائه تازه‌ترین دستاورد‌های علمی در زمینه جراحی سرطان فراهم می‌کند.

هم‌زمان با برگزاری این کنگره، امکان بهره‌مندی بیماران از مشاوره و ویزیت استادان برجسته جراحی سرطان نیز فراهم شده است تا متقاضیان بتوانند از ظرفیت علمی متخصصان حاضر در این رویداد استفاده کنند.

بر این اساس، بیماران و متقاضیان برای ثبت مشخصات بیمار و هماهنگی زمان ویزیت می‌توانند با دبیرخانه کنگره به شماره ۰۹۱۳۴۷۹۵۱۳۷ تماس بگیرند.

برگزاری این کنگره در یزد، علاوه بر تقویت تعاملات علمی و تخصصی در حوزه جراحی سرطان، فرصتی برای تسهیل دسترسی بیماران به مشاوره تخصصی و بهره‌گیری از دانش استادان برجسته این رشته به شمار می‌رود.