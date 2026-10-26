به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در بخشی از پیام آیت الله نور مفیدی ، نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه گرگان آمده است:خبردرگذشت عالم وارسته و امام جمعه اهل سنت شهرستان گنبدکاووس، مرحوم حاج عبدالکریم آخوند جاور، موجب تأثر و تأسف عمیق گردید.

آن مرحوم، شخصیتی متواضع، سلیم النفس، و عالمی مردمی بود که با سخن منصفانه و رفتار مؤمنانه، در میان مردم عزیز ترکمن‌صحرا جایگاهی ارجمند داشت و سالیان متمادی در مسیر ترویج معارف اسلامی، تربیت طلاب و خدمت به مردم گام برداشت.

ایشان در طول حیات ارزشمند خویش، همواره در شمار حامیان انقلاب و نظام اسلامی و از همراهان و پشتیبانان آرمان بلند وحدت و همدلی میان مسلمانان بود و با حضور مؤثر خود، در تحکیم پیوندهای برادرانه و تقویت همبستگی در منطقه نقشی ارزشمند ایفا کرد.

اینجانب این ضایعه تأسف‌بار را به علمای اهل سنت و تشیع، مردم شریف و قدرشناس ترکمن صحرا ، به‌ویژه اهالی محترم گنبد کاووس ، ارادتمندان آن مرحوم ، همچنین خاندان محترم تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت واسعه و حشر با پیامبر عظیم‌الشأن اسلام(ص) و اولیای الهی، و برای بازماندگان ، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

سیدکاظم نورمفیدی۱۴۰۵/۰۸/۰۴