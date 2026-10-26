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نماینده ولی فقیه در استان در پیامی درگذشت آخوند جاور امام جمعه اهل سنت گنبد کاووس را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در بخشی از پیام آیت الله نور مفیدی ، نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه گرگان آمده است:خبردرگذشت عالم وارسته و امام جمعه اهل سنت شهرستان گنبدکاووس، مرحوم حاج عبدالکریم آخوند جاور، موجب تأثر و تأسف عمیق گردید.
آن مرحوم، شخصیتی متواضع، سلیم النفس، و عالمی مردمی بود که با سخن منصفانه و رفتار مؤمنانه، در میان مردم عزیز ترکمنصحرا جایگاهی ارجمند داشت و سالیان متمادی در مسیر ترویج معارف اسلامی، تربیت طلاب و خدمت به مردم گام برداشت.
ایشان در طول حیات ارزشمند خویش، همواره در شمار حامیان انقلاب و نظام اسلامی و از همراهان و پشتیبانان آرمان بلند وحدت و همدلی میان مسلمانان بود و با حضور مؤثر خود، در تحکیم پیوندهای برادرانه و تقویت همبستگی در منطقه نقشی ارزشمند ایفا کرد.
اینجانب این ضایعه تأسفبار را به علمای اهل سنت و تشیع، مردم شریف و قدرشناس ترکمن صحرا ، بهویژه اهالی محترم گنبد کاووس ، ارادتمندان آن مرحوم ، همچنین خاندان محترم تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت واسعه و حشر با پیامبر عظیمالشأن اسلام(ص) و اولیای الهی، و برای بازماندگان ، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
سیدکاظم نورمفیدی۱۴۰۵/۰۸/۰۴