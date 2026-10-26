به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بیستمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور به ریاست حجت‌الاسلام محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور و با حضور معاونان وی برگزار شد. در این نشست، دادستان کل کشور، به تشریح مهم‌ترین مسائل دستگاه قضا و تحولات کلان بین‌المللی پرداخت.

اهتمام ویژه به اجرای قاطع احکام قطعی و توسعه سامانه‌های الکترونیک

حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد با تأکید بر اهمیت بی‌بدیل اجرای احکام گفت: دادستان‌های سراسر کشور باید نسبت به اجرای دقیق و قاطع دستورالعمل ساماندهی واحد‌های اجرای احکام کیفری (مصوب ۲۱ مهر امسال رئیس قوه قضائیه) اهتمامی ویژه داشته باشند و معاونت نظارت بر دادسرا‌ها و ضابطین دادستان کل کشور نیز مؤظف است این روند را به‌طور مستمر رصد کند؛ چراکه ضمانت اجرای قوانین در گرو اجرای بدون تنازل آرای قطعی است.

دادستان کل کشور با اشاره به وجود چالش‌های مشابه در اجرای احکام مدنی و کیفری افزود: ما با حقوق عامه و احکام قطعی سروکار داریم که اجرای آنها الزامی است. پیگیری اجرای این دستورالعمل باید به‌صورت ماهانه گزارش شود و مسئولان مستقیم اجرای احکام برای پاسخگویی در قبال روند کار در میدان حضور داشته باشند.

حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد با اشاره به دستاورد‌های فناورانه اخیر گفت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته در یک ماه گذشته، تاکنون ۶ سامانه ضمانت الکترونیک در سراسر کشور راه‌اندازی و عملیاتی شده که مهم‌ترین آنها ضمانت الکترونیک در حوزه ارائه وثیقه ملک است.

دادستان کل کشور افزود: همچنین به‌زودی شاهد بهره‌برداری از وب‌سرویس‌های وثیقه‌گذاری در حوزه سیم‌کارت و فیش‌های حقوقی بازنشستگان خواهیم بود. توسعه این زیرساخت‌ها نیازمند استمرار کار فنی است تا مابقی سامانه‌ها نیز با سرعت به نتیجه برسد.

مدعیان حقوق بشر باید پاسخگوی جنایات خود باشند

حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد شدید از استاندارد‌های دوگانه مجامع بین‌المللی در حوزه حقوق بشر گفت: جمهوری اسلامی ایران در عرصه حقوق بشر مظلوم واقع شده است؛ از جمله در پرونده هسته‌ای که حقوق ملت ما تضییع می‌شود، اما در عین حال با وارونه‌سازی حقایق، ایران را محکوم می‌کنند که مایه شگفتی است. ما باید در این حوزه طلبکار باشیم و حقوق تضییع‌شده خود را مطالبه کنیم.

وی عنوان کرد: غرب در حالی توافقات را نقض کرده و به پناهگاه امن تروریست‌ها بدل شده و تحریم‌های ظالمانه اولیه و ثانویه را تحمیل می‌کند که در برابر جنایات آمریکا و صهیونیست سکوت پیشه کرده است.

دادستان کل کشور با یادآوری جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد: جنایت آمریکا در به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب، فرماندهان و زنان و کودکان بی‌پناه به‌ویژه در میناب و لامرد و همچنین کشتار ۷۵ هزار انسان بی‌گناه در غزه و فلسطین تنها در دو سال اخیر، نه‌تنها از سوی غرب محکوم نشده، بلکه با همراهی و سکوت مرگبار مدعیان دروغین حقوق بشر مواجه شده است.

وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود فعالان سیاسی و فرهنگی، نقض فاحش حقوق بشر در کشور‌های غربی را به صراحت محکوم کنند؛ هرچند برخی مسئولان مواضعی اتخاذ کرده‌اند، اما این واکنش‌ها باید قوی‌تر و صریح‌تر باشد.

لزوم محکومیت تضامنی جنایتکاران و مطالبه خسارت برای قربانیان

حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد بر ضرورت پیگیری حقوقی خسارت‌های وارده به ملت ایران تأکید کرد و گفت: باید عاملان جنایات تحمیل‌شده در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه علیه ملت ایران را به صورت تضامنی محکوم کنیم. هر گروه، جریان یا کشوری که به انحای مختلف در این جنایات جانی و مالی مشارکت داشته، باید به شکل تضامنی مسئول شناخته‌شده و غرامت بپردازد تا این خسارت‌ها صرف حمایت از خانواده‌های قربانیان و آسیب‌دیدگان شود.

استقلال کشور، صیانت از نظام و اهمیت مشارکت مردمی

وی با اشاره به دستاورد‌های بنیادین انقلاب اسلامی بیان کرد: به برکت رهبری امام راحل و پشتوانه مردمی، امروز کشوری کاملاً مستقل داریم و هزاران مستشار آمریکایی از کشور اخراج شده‌اند؛ برخلاف برخی کشور‌های همسایه که با وجود پرداخت هزینه‌های هنگفت برای تأمین امنیت، نه‌تنها امنیت ندارند، بلکه غارت شده‌اند و سرنوشت کشوری همچون ونزوئلا که رئیس‌جمهورش ربوده شد و ثروت ملی‌اش به تاراج رفت، نشان‌دهنده یکی از این وابستگی‌های پوچ به آمریکا بود.

دادستان کل کشور افزود: اگر دشمنان دچار اشتباه محاسباتی شده و تصور تجاوز به این خاک را در سر بپرورند، شاید ریشه در تحلیل‌های غلط از برخی رویداد‌های داخلی داشته باشد؛ اما استقامت و اقتدار امروز ایران مرهون حضور آگاهانه مردم در صحنه و پرچم‌گردانی ارزش‌هاست؛ بر همین اساس، ترغیب مردم به مشارکتی پرشور در عرصه‌های سرنوشت‌ساز، پشتوانه اصلی حفظ اقتدار نظام خواهد بود.

ثبت بیش از ۴ هزار گزارش جدید در سامانه معرفی خائنین

حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به عملکرد سامانه گزارش مردمی دادستانی کل کشور علیه وطن‌فروشان گفت: در پی دریافت ۱۵ هزار گزارش مردمی در دو مرحله گذشته، در مرحله سوم نیز بیش از چهار هزار گزارش جدید در این سامانه ثبت شده است که پس از پایش و بررسی‌های تخصصی، به منظور اقدام قانونی به مراجع ذی‌صلاح و دادستان‌های سراسر کشور ارجاع خواهد شد.