مراسم سوگواری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام اله علیها و یادبود چهارمین سالگرد حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ در شبستان امام خمینی این حرم مطهر برگزار شد.

گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ

گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مراسم گرامیداشت چهارمین سالگرد حادثه تروریستی چهارم آبان ۱۴۰۱ با حضور خانواده‌های قربانیان و زائران در شبستان حرم مطهر شاهچراغ (ع) برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام و المسلمین احمد پناهیان سخنرانی و حاج میثم مطیعی در سوگ حضرت صدیقه طاهره سلام اله علیها و شهدای حرم، مرثیه سرایی کرد.

چهارم آبان ۱۴۰۱ در حمله تروریستی به حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام، ۱۳ نفر شهید و بیش از ۳۰ نفر مجروح شدند.