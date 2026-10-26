فرمانده انتظامی آذرشهر از شناسایی، کشف و توقیف ۱۲۰ دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز دیجیتال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ زاهد گفت: با تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره اطلاعات و همکاری اداره برق، دادستانی و نیروی انتظامی شهرستان آذرشهر در طول ۲ ماه اخیر تعداد ۱۲۰ دستگاه ماینر غیر مجاز در شهر‌های آذرشهر، گوگان و ممقان شناسایی و کشف شدند.

وی افزود: ۹۸ درصد این ماینر‌های کشف شده به صورت انشعاب غیر مجاز و دستکاری کنتور برق فعالیت می‌کردند و بر اساس اعلام کارشناسان، این ماینر‌های کشف شده معادل ۱۵۰۰ خانوار برق مصرف می‌کردند.

سرهنگ زاهد ارزش ریالی این ماینر‌ها را ۳۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در این پرونده برای ۴۸ متخلف پرونده قضائی تشکیل شد و آنها به دستگاه قضا و تعزیرات حکومتی معرفی شدند.