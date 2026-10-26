معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ با حضور در منزل سرلشکر شهید محمد صالح اسدی، با خانواده این فرمانده والامقام دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران و رضایی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ با حضور در منزل سردار سرلشکر شهید محمد صالح اسدی، با خانواده این فرمانده والا مقام دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار، سلیمانی با تجلیل از جایگاه رفیع شهید محمد صالح اسدی، ایشان را از اسطوره‌های برجسته نظامی ایران توصیف کرد و گفت: با توجه به مسیر پربار مجاهدت و اخلاص این سردار معزز، سرانجامی جز شهادت برای وی قابل تصور نبود و شهادت به دست پلیدترین و بدترینِ بشر، سعادتی بسیار ارزشمند و پاداش این عمر مجاهدانه است.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ضرورت پاسداشت ارزش‌های مقاومت، بر لزوم ترویج فرهنگ مقاومت و پیوند عمیق آن با عشق به نظام مقدس جمهوری اسلامی تأکید کرد و افزود: اقتدار امروز ملت بزرگ ایران، ثمره برکت خون مطهر شهدا و بویژه امام شهید خامنه‌ای است که استمرار این مسیر نورانی، نیازمند حفظ وحدت و انسجام ملی در تمامی عرصه‌هاست.