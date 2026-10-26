سرپرست وزارت نفت با اشاره به پیشرفت مذاکرات تهران و مسکو برای نهایی‌سازی قرارداد تجارت گاز، از بررسی سرمایه‌گذاری شرکت‌های روسی در میدان‌های نفت و گاز ایران و رفع موانع اجرای توافق‌های مشترک خبر داد.

همکاری‌های انرژی ایران و روسیه رو به توسعه است

همکاری‌های انرژی ایران و روسیه رو به توسعه است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، امروز پس از پایان بیست‌وهشتمین نشست وزارتی مجمع کشور‌های صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) در مسکو، با سرگئی تیسیلیوف، وزیر انرژی روسیه، دیدار و درباره توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه انرژی گفت‌و‌گو کرد.

بورد با اشاره به اینکه توسعه همکاری‌های انرژی از مهم‌ترین محور‌های مذاکرات بوده است، گفت: توافق‌های کلی درباره قرارداد تجارت گاز بین ایران و روسیه انجام شده و مذاکرات برای نهایی‌سازی آن در حال پیشرفت است.

وی افزود: توافق میان تهران، مسکو و باکو برای نهایی‌سازی قرارداد تجارت گاز ایران و روسیه می‌تواند خبری امیدوارکننده برای رؤسای‌جمهوری دو کشور باشد و تلاش‌ها برای نهایی‌کردن این قرارداد شتاب گرفته است.

سرپرست وزارت نفت با اشاره به پیشرفت همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف انرژی تصریح کرد: موضوع سرمایه‌گذاری شرکت‌های روسی در میدان‌های نفت و گاز ایران نیز در این دیدار بررسی شد.

بورد گفت: در این مذاکرات، موانع اجرای تفاهم‌های حاصل‌شده در نوزدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه بررسی و راهکار‌های لازم برای رفع آنها جمع‌بندی شد. همچنین مقرر شد پیگیری‌های لازم برای اجرای تصمیم‌های اتخاذشده انجام شود.

وزیر انرژی روسیه نیز اعلام کرد که کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور سال آینده میلادی در روسیه برگزار خواهد شد.

نوزدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه، بهمن ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران برگزار شد. در این نشست، موضوع‌هایی از جمله تکمیل کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب، انتقال گاز از روسیه به ایران و توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های انرژی، تجارت، امور مالی و بانکی و صنعت بررسی شد و نتایج مذاکرات در قالب سند کمیسیون مشترک به امضای وزیران دو کشور رسید.

بیست‌وهشتمین نشست وزارتی مجمع کشور‌های صادرکننده گاز امروز در مسکو برگزار شد و هشتمین نشست سران این مجمع نیز فردا پنجم آبان در این شهر برگزار می‌شود.

مجمع کشور‌های صادرکننده گاز ۱۲ عضو اصلی دارد و ایران و روسیه از اعضای آن هستند. کشور‌های عضو درمجموع حدود ۷۰ درصد ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی جهان را در اختیار دارند.