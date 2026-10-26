در مراسمی با حضور مسئولان ورزش استان گیلان، از ۳ ورزشکار گیلانی به پاس تلاش‌های تخصصی و نقش‌آفرینی در عرصه ملی و بین‌المللی کبدی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در این مراسم، ابراهیم مهربان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان گیلان، از الهام شاهین‌کمال، عضو کادر فنی تیم ملی کبدی ایران و سبحان قربان‌پور، ماساژور تیم ملی به پاس خدمات تخصصی ونقش آفرینی درپشتیبانی از ملی‌پوشان تجلیل کرد.

همچنین سیدیحیی حاج سیدمحمدی، داور بین‌المللی کبدی گیلان هم به پاس حضور در رقابت‌های بین‌المللی و قضاوت در مسابقات کبدی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ـ ناگویا ژاپن مورد تقدیر مسئولان ورزش قرار گرفت.