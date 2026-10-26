به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، کدو حلوایی یکی از محصولات خوش و رنگ و طعم پاییزی است که طرفداران خاص خود را دارد. با خنک‌تر شدن هوا بازار این خوراکی پرخاصیت در مهاباد گرم می‌شود. محصولی خوشمزه و پر طرفدار که رنگ و طعم سفره خانواده‌ها را هم عوض می‌کند. ناصرخسرو آناهید کارشناس تغدیه می‌گوید: این خوراکی، انتخابی مناسب برای داشتن یک رژیم غذایی متعادل است. کدو حلوایی؛ ترکیبی از رنگ، طعم و خواص ارزشمند است ودرآذربایجان غربی شهرستان‌های بوکان، میاندوآب و شاهیندژ مراکز تولید این محصول پر طرفدار هستند.