رئیس پلیس راهور استان با تأکید بر ضرورت داشتن گواهینامه معتبر برای رانندگی، نسبت به پیامد‌های قانونی و خطرات ناشی از رانندگی بدون گواهینامه هشدار داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ عزیزالله دستوارگفت: رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه موتوری مستلزم داشتن گواهینامه معتبر و متناسب با نوع وسیله نقلیه است؛ رانندگی بدون گواهینامه، تخلف از مقررات قانونی محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز حوادث رانندگی و خسارات جانی و مالی شود.

وی افزود: در صورت وقوع حادثه، رانندگی بدون گواهینامه می‌تواند پیامد‌های حقوقی و قضایی نیز به دنبال داشته باشد؛ از این رو، رانندگان باید پیش از استفاده از وسایل نقلیه موتوری، نسبت به دریافت گواهینامه متناسب اقدام کنند و قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

رئیس پلیس راهور استان یزد با اشاره به اهمیت این موضوع در رانندگی با موتورسیکلت بیان کرد: موتورسواران به دلیل آسیب‌پذیری بیشتر در تصادفات، در معرض صدمات جدی قرار دارند؛ بنابراین، دریافت گواهینامه متناسب و استفاده از کلاه ایمنی استاندارد، در کنار رعایت مقررات، نقش مهمی در حفظ جان موتورسواران و سایر کاربران ترافیکی دارد.

سرهنگ در پایان بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از رانندگی بدون مجوز قانونی تأکید کرد و از شهروندان خواست با رعایت مقررات، در ارتقای ایمنی ترافیک مشارکت کنند.