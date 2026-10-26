به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، از نشان طلای کشتی گیر شیرازی در جهان تا بیرانوند در لباس خدمت سربازی را در بسته خبر‌های ورزشی فارس، چهارم آبان ۱۴۰۵ بخوانید.

در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در آستانه قزاقستان، محمدمهدی کشتکار فرنگی کار دارابی تیم ایران در وزن ۶۳ کیلوگرم صبح امروز پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد مقابل اوجالا از فنلاند ۹ بر صفر به پیروزی رسید.

کشتکار در مرحله نیمه نهایی مقابل حریفی از بلغارستان با نا داوری ۸ بر یک شکست خورد و با توجه به شکست کشتی گیر بلغاری در مرحله بعد مقابل رقیبش، کشتکار از دور رقابت‌ها حذف شد.

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غلامرضا فرخی ملی پوش شیرازی تیم کشتی فرنگی ایران در دیدار پایانی وزن ۸۲ کیلوگرم مقابل حریفی از ترکیه ۵ بر یک به پیروزی رسید و به نشان طلای رقابت‌های قهرمانی جهان دست یافت.

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تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان با کسب یک نشان طلا، ۲ نقره و یک برنز در ۴ وزن نخست رقابت‌ها و حضور ۴ نماینده در فینال و یک کشتی گیر هم در رده بندی ۶ وزن دوم؛ قهرمان زودهنگام رقابت‌های قهرمانی جهان شد.

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بیرانوند در لباس خدمت سربازی

علیرضا بیرانوند دروازه بان ملی پوش فوتبال کشورمان برای گذراندن دوره آموزشی خدمت مقدس سربازی، خود را به پادگان آباده معرفی کرد.

بیرانوند باید دوران خدمتش را در باشگاه فجر سپاسی شیراز سپری کند، اما به علت بسته‌بودن پنجره نقل و انتقالاتی تا نیم‌فصل اجازه حضور در مسابقات را ندارد و در پنجره نقل و انتقالات زمستانی نیم فصل می‌تواند به فهرست تیم فجرسپاسی اضافه شود و در نیم فصل دوم شاگرد مهدی رجب زاده در این تیم شود.

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تیم ملی وزنه‌برداری ایران با ۱۰ ورزشکار از فردا ۵ آبان در مسابقات جهانی چین شرکت می‌کند و حمیدرضا زارعی و علیرضا نصیری، دو وزنه‌بردار استان فارسی در این مسابقات حضور دارند.

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موی‌تای‌کاران جوان استان فارس در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی که در تهران برگزار شد، موفق به کسب ۲ نشان طلا و ۵ برنز شدند.

این رقابت‌ها در رده سنی جوانان در دو بخش رینگ و تاتامی برگزار شد.

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مسابقات لیگ دسته دو والیبال نشسته کشور در زاهدان آغاز شد و تیم پاسارگاد شیراز، نماینده استان فارس، با کسب سه پیروزی و ۹ امتیاز، بعنوان تیم نخست گروه شرق این مسابقات به مرحله بعد این رقابت‌ها صعود کرد.

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مسابقات گلبال جنوب کشور با حضور چهار تیم در جهرم برگزار شدو در پایان تیم میزبان به مقام قهرمانی رسید.

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مسابقات فوتبال زمین خاکی با شرکت ۸ تیم از شهرستان‌های مهر و لامرد در شهر خوزی مهر برگزار شد و در پایان تیم طوفان شمال روستای نورآباد به مقام قهرمانی رسید.