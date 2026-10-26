فرمانده سپاه قدس گیلان و سرپرست اداره کل تربیت بدنی گیلان به مناسبت هفته تربیت بدنی با خانواده شهید ورزشکار علی غبرانژاد در رشت دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سردار حمید دامغانی دراین دیدار، با بیان اینکه پاسداشت ایثار و فداکاری خانواده‌های شهدا وظیفه همگانی است گفت: خانواده‌های شهدا یادگاران ارزشمند دفاع مقدس و سرمایه‌های معنوی جامعه هستند و تکریم آنان باید درعمل و در همه عرصه‌ها نمود داشته باشد.

شهید ورزشکار علی غبرانژاد که در ورزش کشتی مهارت بالایی داشت، دوم مرداد سال ۶۱ به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد، در همان سال در جبهه‌ها حضور یافت و در تاریخ ۲۱ آبان ۶۱ در منطقه موسیان با ایثار خون پاک خود به خیل شهیدان پیوست.