سرپرست شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از کشف ۴۹ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در ۹ مرکز در آبادان، خرمشهر و شوشتر خبر داد.

کشف ۴۹ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در آبادان، خرمشهر و شوشتر

کشف ۴۹ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در آبادان، خرمشهر و شوشتر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حمید عبیداوی با اشاره به کشف و جمع‌آوری ۴۹ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در این سه شهر گفت: توان مصرفی این دستگاه‌ها ۱۶۲ کیلووات بوده است.

وی مقابله با استفاده غیرمجاز از برق را از برنامه‌های اصلی این شرکت برای جلوگیری از افت ولتاژ، کاهش اختلال در شبکه و تأمین برق پایدار برای مشترکان عنوان کرد.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق خوزستان افزود: فعالیت دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز، به دلیل مصرف بالای انرژی، می‌تواند موجب افزایش بار شبکه، آسیب به تجهیزات برق‌رسانی و بروز نوسان و خاموشی شود.

عبیداوی با تأکید بر ادامه شناسایی این مراکز با همکاری دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، از شهروندان خواست موارد مشکوک استخراج غیرمجاز رمزارز را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش کنند.

وی خاطرنشان کرد: برای گزارش‌های مردمی که به کشف مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز منجر شود، متناسب با میزان کشفیات پاداش نقدی پرداخت خواهد شد.