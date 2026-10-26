به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، سهراب بختیاری‌زاده در نشست خبری پیش از دیدار استقلال مقابل شباب الاهلی امارات در هفته سوم لیگ نخبگان آسیا، اظهار داشت: قبل از هر چیز از طرف خودم، بازیکنان و باشگاه استقلال از باشگاه شباب الاهلی تشکر می‌کنم. از لحظه ورودمان همکاری بسیار خوبی با ما داشتند و شرایط مناسبی را از زمان رسیدن به فرودگاه دبی تا حضور در هتل برایمان فراهم کردند.

سرمربی استقلال افزود: بازی فردا برای هر دو تیم سخت است. می‌دانیم شباب الاهلی تیم خوب و باکیفیتی است و آمار مسابقاتش نشان می‌دهد که در حال حاضر یکی از تیم‌های خوب لیگ نخبگان و فوتبال امارات است. ما هم شرایط خوبی داریم و بازیکنان استقلال با انگیزه و تمرکز بالا لحظه‌شماری می‌کنند تا بازی فردا از راه برسد. امیدوارم بتوانیم نمایش خوبی داشته باشیم و مانند بازی قبل، توانایی‌های خودمان را نشان دهیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره تفاوت استقلال این فصل با فصل گذشته و عملکرد بدون شکست این تیم در ۱۰ مسابقه داخلی و دو دیدار آسیایی، گفت: استقلال امسال قطعا ضعف‌هایی دارد و کامل نیستیم. باید هر روز برای بهتر شدن تلاش کنیم، چون می‌دانیم رقبای ما هم همیشه در حال پیشرفت هستند.

بختیاری‌زاده افزود: اینکه فکر کنیم تیم کاملی هستیم، تفکر بسیار خطرناکی است، اما شاخصه اصلی استقلال امسال این است که همه بازیکنان به معنای واقعی در خدمت یکدیگر هستند. یک نفر برای همه و همه برای یک نفر. این موضوع را در عمل و در مسابقات انجام می‌دهیم.