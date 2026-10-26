در سالروز نخستین حمله تروریستی به حرم مطهر حضرت احمد بن‌ موسی (ع) و جان‌باختن جمعی از هموطنانمان، کاربران فضای مجازی با بازخوانی آن حادثه تلخ، یاد و خاطره قربانیان این واقعه را گرامی داشتند .

واکنش کاربران فضای مجازی به چهارمین سالروز حمله تروریستی به حرم شاهچراغ

واکنش کاربران فضای مجازی به چهارمین سالروز حمله تروریستی به حرم شاهچراغ

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در سالروز نخستین حمله تروریستی به حرم مطهر حضرت احمد بن‌ موسی (ع) و جان‌باختن جمعی از هموطنانمان، کاربران فضای مجازی با بازخوانی آن حادثه تلخ، یاد و خاطره قربانیان این واقعه را گرامی داشتند .

در سالگرد این حادثه دردناک، کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار مطالب مختلف، به ابعاد گوناگون این جنایت پرداختند.

بسیاری از کاربران با اشاره به نقش گروهک تروریستی داعش و هموار شدن مسیر برای این جنایت از سوی عوامل آشوبگر داخلی، یادآور شدند که چهارم آبان تنها یک عدد نیست، بلکه یادآور روزی تلخ برای ملت ایران است.

در میان تونیت‌ها و پست‌های منتشرشده، نام «آرشام»، دانش‌آموز کلاس پنجم و یکی از قربانیان این حادثه که با آرزو‌های فراوان به زیارت آمده بود، برجسته شد؛ کودکی که دفتر زندگیش با رگبار تروریست‌ها ناتمام ماند.

کاربران با تأکید بر اینکه خون این کودکان بر گردن زمینه‌سازان ناامنی است، پرسش‌هایی را درباره سکوت برخی چهره‌ها و سلبریتی‌ها در قبال این فاجعه مطرح و از عدم موضع‌گیری مناسب از سوی آنان انتقاد کردند.

همچنین کاربران فضای مجازی با یادآوری این نکته که پالس‌های آشوبگران داخلی راه را برای داعشی‌ها هموار کرد، تصریح کردند اگر این تحرکات نبود، کودکان بی‌گناهی همچون آرشام امروز در کنار همکلاسی‌های خود مشغول تحصیل بودند.

نخستین حمله تروریستی به حرم مطهر حضرت احمدبن‌موسی (ع) در غروب ۴ آبان ۱۴۰۱ رخ داد که در آن ۱۳ نفر جان باختند و ۳۰ نفر مجروح شدند.