به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس گروه مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت مهاباد گفت: در اجرای طرح پیمایش یا (پرسشگری) عوامل خطر بیماری‌های غیر واگیر، بیماری‌هایی نظیر فشارخون بالا، دیابت، بیماری‌های قلبی عروقی، سرطان‌ها، پوکی استخوان وآسم وغیره در افراد بررسی می‌شوند. اسعد احمدزاده افزود: این طرح از سوم آبان آغاز وتا شانزدهم آبان ادامه خواهد داشت. به گفته رئیس گروه مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت مهاباد، دراین طرح همه خانوار‌ها مورد پرسشگری قرار نمی‌گیرند، بلکه به طور تصادفی انتخاب می‌شوند.