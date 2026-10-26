به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، فرزاد قلندری روز دوشنبه در جلسه شورای آرد و نان شهرستان اردبیل اظهار کرد: سلامت جامعه یکی از رکن‌های اصلی توسعه پایدار است و در این راستا برای نخستین بار در استان، طرح جامع تولید و عرضه نان کامل در شهر اردبیل کلید خورده است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای توسعه این واحد‌ها افزود: ۳۲ واحد نانوایی پیش‌تر برای پخت نان کامل در اردبیل پیش‌بینی شده بود که ۱۶ واحد تاکنون فعالیت خود را آغاز کردند و سایر واحد‌ها نیز پس از گذراندن فرایند‌های قانونی و آماده‌سازی وارد چرخه تولید خواهند شد.

فرماندار اردبیل بیان کرد: همچنین بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، همه واحد‌های صنفی و صنعتی مرتبط با اداره‌ها موظف به استفاده از آرد کامل شده‌اند و هدف‌گذاری نهایی، فعالیت ۱۲۰ واحد برای پخت نان کامل تا پایان سال جاری است.

قلندری بر ضرورت ساماندهی اصولی نانوایی‌ها اشاره داشت و اضافه کرد: پایش دقیق واحد‌های پخت نان در شهرک‌های تازه راه‌اندازی شده بر اساس شاخص‌هایی مانند جمعیت، موقعیت مکانی و نیازسنجی دقیق باید انجام شود تا خدمات‌رسانی در حوزه آرد و نان به صورتی عادلانه و با دسترسی آسان برای همه قشر‌ها فراهم گردد.

وی همچنین بر اهمیت فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی در مورد خاصیت‌های تغذیه‌ای و ارزش درمانی نان کامل تاکید کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و دستگاه‌های آموزشی در راستای ارتقای آگاهی شهروندان و نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف نان سالم نقشی کلیدی دارد که در کنار نظارت دقیق و مستمر بر کیفیت پخت نان کامل با جدیت دنبال خواهد شد.

فرماندار اردبیل تاکید کرد: دسترسی به نان باکیفیت و سالم، حق بدیهی همه شهروندان است و مجموعه فرمانداری و دستگاه‌های متولی با تمام توان برای تحقق این هدف و صیانت از سلامت عمومی گام برخواهند داشت.