به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، در این اطلاعیه آمده است؛ روز سه‌شنبه ۵ آبان از ساعت ۱۷، عملیات امحای شاخه‌های هرس‌شده درختان، بوته‌ها، خس‌وخاشاک و علف‌های هرز جمع‌آوری‌شده در محوطه داخلی فرودگاه بین‌المللی بندرعباس، از طریق ایجاد آتش کنترل‌شده و محدود صورت می‌گیرد.

این عملیات با رعایت تمهیدات ایمنی، هماهنگی و نظارت آتش‌نشانی فرودگاه و با اطلاع پلیس صورت می‌گیرد.

با توجه به احتمال مشاهده دود در محدوده اطراف فرودگاه، از شهروندان درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش، نگرانی از این بابت نداشته باشند.

بیشتربخوانید: پرواز‌های خارجی فرودگاه قشم از سر گرفته شد