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اطلاعیه اداره کل فرودگاههای هرمزگان در اطلاعیهای از عملیات امحای شاخههای هرسشده درختان فرودگاه بینالمللی بندرعباس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، در این اطلاعیه آمده است؛ روز سهشنبه ۵ آبان از ساعت ۱۷، عملیات امحای شاخههای هرسشده درختان، بوتهها، خسوخاشاک و علفهای هرز جمعآوریشده در محوطه داخلی فرودگاه بینالمللی بندرعباس، از طریق ایجاد آتش کنترلشده و محدود صورت میگیرد.
این عملیات با رعایت تمهیدات ایمنی، هماهنگی و نظارت آتشنشانی فرودگاه و با اطلاع پلیس صورت میگیرد.
با توجه به احتمال مشاهده دود در محدوده اطراف فرودگاه، از شهروندان درخواست میشود ضمن حفظ آرامش، نگرانی از این بابت نداشته باشند.
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