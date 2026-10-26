نژاد گوسفند «شال» که خاستگاه اصلی آن در دشت‌های بویین‌زهرا قرار دارد، با ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد خود، به یکی از پایه‌های اصلی زنجیره تأمین گوشت در کشور تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در حال حاضر میزبان حدود یک میلیون و پانصد هزار رأس دام سبک است که ۴۵ درصد از این جمعیت را تنها نژاد شال تشکیل می‌دهد. این نژاد به دلیل رشد سریع، کیفیت بالای گوشت، توانایی بالای تولید دوقلو و سازگاری مناسب با شرایط محیطی، مورد توجه گسترده دامداران قرار گرفته است.

توسعه چشمگیر جمعیت گله‌ها

کارشناسان امور دام جهاد کشاورزی شهرستان بویین‌زهرا از تحول بزرگ در تعداد این نژاد خبر می‌دهند.

امیرآزاد فر، کارشناس امور دام این شهرستان گفت: «هدف اصلی استان، توسعه گسترده این نژاد است. ما فعالیت خود را با ۱۰۰ رأس آغاز کردیم که با تلاش‌های مستمر، اکنون تعداد آنها به ۱۵۰۰ رأس رسیده است و برنامه‌ریزی‌های لازم برای رساندن این جمعیت به ۴۰۰۰ رأس در دستور کار قرار دارد.»

ویژگی‌های فنی و اقتصادی نژاد شال

از نظر فنی، نژاد شال با ویژگی‌هایی نظیر وزن‌گیری بالا در بازه زمانی کوتاه شناخته می‌شود. دامداران محلی از تجربه خود می‌گویند که این نژاد نه تنها از نظر گوشتی، بلکه از نظر تولید شیر نیز بسیار کارآمد است. همچنین تغییر رنگ پشم از سیاه به سفید در طی سال‌های اولیه زندگی، از ویژگی‌های ظاهری متمایز این نژاد است که نشان‌دهنده سلامت و کیفیت بالای پرورش آن است.

حمایت از دامداران؛ کلید پایداری تولید

با وجود موفقیت‌های به دست آمده و تقاضای بالا از سوی استان‌های دیگر و حتی کشور‌های همسایه، دامداران محلی بر لزوم حمایت‌های دولتی و اقتصادی تأکید دارند.

فعالان حوزه دامداری در بویین‌زهرا خاطرنشان کردند که این فعالیت‌ها نه تنها یک شغل، بلکه سرمایه‌ای حیاتی برای صد‌ها خانواده روستایی است. آنها تأکید کردند که برای حفظ این روند رو به رشد و رسیدن به اهداف تعیین شده، حمایت از تولیدکنندگان و خانواده‌های دامدار برای پایداری این نژاد در سطح استان امری ضروری است.