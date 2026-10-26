بیانیه مطبوعاتی نشست چهارجانبه امنیت و ثبات منطقه‌ای

بیانیه مطبوعاتی نشست چهارجانبه ایران، پاکستان، ترکیه، عربستان درباره امنیت و ثبات منطقه‌ای صادر شد.