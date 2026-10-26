مردم جنوب غرب خوزستان در تجمعات مردمی ، هم‌زمان با هفته پدافند غیرعامل، بر حفظ انسجام اجتماعی و آمادگی در برابر تهدیدهای دشمن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ تجمعات مردمی در جنوب غرب خوزستان، امشب هم‌زمان با هفته پدافند غیرعامل، با محوریت نقش مردم در پیشگیری از تهدیدها، مقابله با جنگ روانی و حفظ انسجام اجتماعی برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این تجمعات، با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز و جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای، بر ضرورت حفظ آمادگی و هوشیاری در برابر تهدیدهای دشمن تأکید کردند.