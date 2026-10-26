تأکید مردم جنوب غرب خوزستان بر هوشیاری در برابر تهدیدهای دشمن
مردم جنوب غرب خوزستان در تجمعات مردمی ، همزمان با هفته پدافند غیرعامل، بر حفظ انسجام اجتماعی و آمادگی در برابر تهدیدهای دشمن تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ تجمعات مردمی در جنوب غرب خوزستان، امشب همزمان با هفته پدافند غیرعامل، با محوریت نقش مردم در پیشگیری از تهدیدها، مقابله با جنگ روانی و حفظ انسجام اجتماعی برگزار شد.
شرکتکنندگان در این تجمعات، با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز و جایگاه ایران در معادلات منطقهای، بر ضرورت حفظ آمادگی و هوشیاری در برابر تهدیدهای دشمن تأکید کردند.
حاضران همچنین تقویت سواد رسانهای، دریافت اخبار از منابع معتبر، پرهیز از بازنشر شایعات و مقابله با عملیات روانی دشمن را از مهمترین راهکارهای حفظ آرامش و انسجام جامعه دانستند.
همچنین در این تجمعات، بر اهمیت رعایت اصول ایمنی، یادگیری کمکهای اولیه، آمادگی برای مدیریت بحران و تقویت مهارتهای امدادرسانی تأکید شد؛ اقداماتی که میتواند در کاهش خسارتهای احتمالی و حفاظت از جان مردم مؤثر باشد.
مردم جنوب غرب خوزستان با تأکید بر اینکه پیشگیری همواره کمهزینهتر از جبران خسارت است، آمادگی، مسئولیتپذیری و مشارکت عمومی را از ارکان مهم پدافند غیرعامل و مقابله با تهدیدهای احتمالی عنوان کردند.