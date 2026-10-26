به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،دومین مرحله مسابقه‌ای میدان یار منطقه شرق استان کرمان‌۵ شهرستان شرقی بم،نرماشیر،فهرج، ریگان و گنبکی در میدان امام خمینی شهر بم برگزار شد.

در این مرحله مسابقه منطقه‌ای میدان یار ۳ تیم برتر به مسابقات استانی راه یافتند.

سرهنگ‌پاسدار مصطفی دهقانیان فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بم‌گفت: مرحله مسابقه منطقه‌ای شرق استان کرمان ، برای دفاع از انقلاب و وطن و آمادگی در برابر تهدید های احتمالی برگزار می شود.