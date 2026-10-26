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دومین مرحله مسابقهای میدان یار منطقه شرق استان کرمان در میدان امام خمینی شهر بم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،دومین مرحله مسابقهای میدان یار منطقه شرق استان کرمان۵ شهرستان شرقی بم،نرماشیر،فهرج، ریگان و گنبکی در میدان امام خمینی شهر بم برگزار شد.
در این مرحله مسابقه منطقهای میدان یار ۳ تیم برتر به مسابقات استانی راه یافتند.
سرهنگپاسدار مصطفی دهقانیان فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بمگفت: مرحله مسابقه منطقهای شرق استان کرمان ، برای دفاع از انقلاب و وطن و آمادگی در برابر تهدید های احتمالی برگزار می شود.