به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، ساکنان روستای کهریزه شیخان در سه کیلومتری مهاباد از وضعیت نامناسب آب آشامیدنی و معابر، نبود اینترنت و نواقص جاده‌ای گله‌مند هستند. کهریزه شیخان با اینکه فاصه چندانی با شهر ندارد، اما نه آنتن‌دهی تلفن مطلوب است و نه اهالی‌اش از اینترنت برخوردارند. به گفته محسن پروزن بهورز روستای کهریزه شیخان، آب آشامیدنی این روستا کیفیت مطلوبی ندارد و ممکن است برای سلامت مردم خطرساز باشد. سید واحد کریم نژاد دهیار روستای کهریزه شیخان، بهبود خدمات عمومی در این روستای ۱۴۰ خانواری با ۶۰۰ نفر جمعیت، مستلزم شناسایی دقیق نیاز‌های اهالی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای پیگیری و رفع مسائل موجود است. بدون شک رسیدگی به مشکلات مناطق روستایی و تلاش برای بهبود زیرساخت‌ها و خدمات عمومی، از موضوعات مهم در مسیر توسعه متوازن است.