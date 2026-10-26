مردم شهر رشت در شبی دیگر از تجمعات شبانه در میدان مرکزی شهر، زیر باران رحمت الهی و خنکای هوای پاییزی، با دل‌هایی گرم و امیدوار، برای دفاع از وطن، سرود همدلی سردادند.

گیلانیان، یکدل و یکصدا، پای کار وطن

گیلانیان، یکدل و یکصدا، پای کار وطن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ میدان شهدای ذهاب رشت، در تداوم شب‌های حماسه و مقاومت، همچنان شاهد حضور پرشور و شعور ملتی است که با اراده‌ی پولادین شان، برای وطن، پرچمداری می‌کنند.

این حضور آگاهانه، روایتی زنده از اتحاد و اقتدار و تعلق خاطر مرم مبعوث شده برای حفظ خانواده بزرگ ایران و پیام روشن ایستادگی تا آخرین نفس، در برابر زورگویان و شیطان صفتانی است که چشم طمع به این خاک مقدس دوختند.