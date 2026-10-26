ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین با انجام پژوهش‌های تخصصی، به عنوان پشتوانه علمی تولید این محصول در کشور، نقش کلیدی در اصلاح و معرفی ارقام جدید و ارتقای بهره‌وری و کیفیت تولید لوبیا ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین به عنوان مرکز تخصصی پژوهش و توسعه کشت این محصول در کشور، با انجام تحقیقات هدفمند و تخصصی، گام‌های مؤثری در راستای اصلاح ارقام، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت تولید لوبیا برداشته است.

این ایستگاه با اتکا به ظرفیت‌های علمی و پژوهشی خود، نقش مهمی در معرفی ارقام جدید و مقاوم به شرایط مختلف محیطی ایفا کرده و همواره به عنوان پشتوانه‌ای مطمئن برای کشاورزان و تولیدکنندگان این محصول راهبردی در سطح کشور شناخته می‌شود.