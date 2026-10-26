نقشآفرینی ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین به عنوان پشتوانه علمی تولید این محصول در کشور
ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین با انجام پژوهشهای تخصصی، به عنوان پشتوانه علمی تولید این محصول در کشور، نقش کلیدی در اصلاح و معرفی ارقام جدید و ارتقای بهرهوری و کیفیت تولید لوبیا ایفا میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین به عنوان مرکز تخصصی پژوهش و توسعه کشت این محصول در کشور، با انجام تحقیقات هدفمند و تخصصی، گامهای مؤثری در راستای اصلاح ارقام، افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت تولید لوبیا برداشته است.
این ایستگاه با اتکا به ظرفیتهای علمی و پژوهشی خود، نقش مهمی در معرفی ارقام جدید و مقاوم به شرایط مختلف محیطی ایفا کرده و همواره به عنوان پشتوانهای مطمئن برای کشاورزان و تولیدکنندگان این محصول راهبردی در سطح کشور شناخته میشود.