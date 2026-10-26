با شروع فصل سرما و روشن شدن وسایل گرمایشی، صرفه‌جویی و مدیریت مصرف انرژی ضروری است تا همه شهروندان از این منابع بهره‌مند شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، کارشناسان معتقدند تنظیم دمای وسایل گرمایشی روی ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد، بستن درزها و شکاف‌های در و پنجره، استفاده از لباس‌های گرم به‌جای افزایش دمای بخاری و خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری، از ساده‌ترین راهکارهای صرفه‌جویی انرژی در فصل سرد هستند.

همچنین پرهیز از استفاده هم‌زمان چند وسیله پرمصرف برقی و رعایت الگوی مصرف، می‌تواند از قطعی گاز و برق در ساعات اوج مصرف جلوگیری کند و زمینه بهره‌مندی پایدار همه شهروندان را فراهم آورد.