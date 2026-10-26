نشست ساماندهی و حمایت از نیروهای مردمی در آبادان و خرمشهر ، با هدف تقویت آمادگی مردمی و هماهنگی برای مقابله با تهدیدهای دشمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در این نشست، نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان، با تأکید بر اهمیت حضور مستمر مردم در میدان و خیابان، بر ضرورت برنامه‌ریزی و مدیریت این حضور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های معنوی برای تقویت مشارکت مردمی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌فرد، با اشاره به مطالبه رهبر انقلاب درباره تداوم حضور مردم در خیابان‌ها، ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر، زمینه مدیریت بهتر حضور مردم و تقویت ابعاد معنوی آن فراهم شود.

در این نشست، راهکارهای ساماندهی و حمایت از نیروهای مردمی و جان‌فدایان ایران اسلامی و حفظ آمادگی مردم مرزنشین آبادان و خرمشهر برای مقابله با تهدیدهای دشمنان بررسی شد.

معاون پشتیبانی استاندار، مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی و فرماندهان نظامی منطقه نیز در این نشست حضور داشتند.