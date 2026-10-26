رئیس جمهور در پیامی قهرمانی مقتدرانه و زودهنگام تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در رقابت‌های جهانی قزاقستان را به ملت شریف ایران، کشتی‌گیران شایسته، کادر فنی، مربیان و خانواده بزرگ کشتی کشور تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسعود پزشکیان در پیام تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های جهانی قزاقستان، این دستاورد ارزشمند را جلوه‌ای روشن از توانمندی فرزندان این سرزمین و گواهی بر ظرفیت بلند ملت ایران برای درخشش در میدان‌های بزرگ جهانی دانست و تصریح کرد: این پیروزی غرورآفرین بار دیگر شایستگی، اراده و استعداد فرزندان عزیز این مرز و بوم را به نمایش گذاشت و دل‌های مردم را سرشار از شادی و افتخار کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

قهرمانی مقتدرانه و زودهنگام دلاورمردان تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در رقابت‌های جهانی قزاقستان، جلوه‌ای روشن از توانمندی فرزندان این سرزمین و گواهی بر ظرفیت بلند ملت ایران برای درخشش در میدان‌های بزرگ جهانی است؛ پیروزی غرورآفرینی که بار دیگر شایستگی، اراده و استعداد فرزندان عزیز این مرز و بوم را به نمایش گذاشت و دل‌های مردم را سرشار از شادی و افتخار کرد.

فرزندان شایسته ما نشان دادند، ایران خاستگاه استعداد‌های بزرگ و اراده‌های استوار است و جوانان این ملت با وجود همه محدودیت­های ایجاد شده، از توانایی و شایستگی لازم برای خلق افتخارات ماندگار و به نمایش گذاشتن ظرفیت‌های ایران عزیز در در عرصه‌های گوناگون علمی، فرهنگی و ورزشی در سطح جهان دارند.

این قهرمانی پرافتخار را به ملت شریف ایران، کشتی‌گیران شایسته، کادر فنی، مربیان و خانواده بزرگ کشتی کشور تبریک می‌گویم و از همه کسانی که در این موفقیت نقش‌آفرین بوده‌اند، صمیمانه قدردانی می‌کنم. امیدوارم این دستاورد ارزشمند، انگیزه‌ای تازه در دل جوانان برای پیمودن مسیر پیشرفت، تقویت خودباوری و اعتلای نام و جایگاه میهن اسلامی باشد.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران