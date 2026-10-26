احمد واحدیان، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به حفظ کارت‌های سوخت اضطراری در مسیرهای منتهی به مشهد گفت: کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها در مسیر‌های مواصلاتی منتهی به شهر مشهد، به‌ویژه محور تهران - مشهد از سمت نیشابور و محور شمال به مشهد از سمت قوچان، کماکان فعال می‌ماند.

وی بیان کرد: ۷۰ درصد جایگاه‌های سوخت در داخل شهر مشهد به کارت اضطرار مجهز هستند و هیچ‌گونه مشکلی در زمینه تأمین بنزین جایگاه‌ها وجود ندارد.