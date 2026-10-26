

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آرش قدیریان گفت: این مادر پس از ۹ سال ناباروری، با انجام موفق روش درمانی IUI، بارداری موفقی را تجربه کرد و صاحب فرزند شد.

وی افزود: این رویداد، جلوه‌ای از نقش خدمات تخصصی درمان ناباروری در افزایش امید به فرزندآوری و حمایت از زوج‌های نابارور است.

سرپرست بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) ابرکوه با اشاره به فعالیت مرکز درمان ناباروری این بیمارستان بیان کرد: این مرکز به‌عنوان نخستین مرکز درمان ناباروری سطح ۲ استان یزد، با ارائه خدمات تخصصی در این حوزه، گام مؤثری در حمایت از خانواده‌ها و کمک به زوج‌های نابارور برداشته است.