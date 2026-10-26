طرح خط انتقال آب عشرستاق بهشهر با مشارکت سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا و شرکت آب و فاضلاب مازندران در چارچوب قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، طرح خط انتقال آب عشرستاق بهشهر با مشارکت سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا و شرکت آب و فاضلاب استان مازندران و در چارچوب قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در حال اجراست.

اجرای این طرح، علاوه بر پیگیری مسئولان برای رفع مشکلات مردم، به تلاش کارگرانی وابسته است که در شرایط مختلف جوی و با فعالیت مستمر در میدان اجرا، برای پیشبرد عملیات عمرانی تلاش می‌کنند.

کارگرانی که با وجود سختی‌های کار، سهم مهمی در پیشبرد طرح‌های عمرانی دارند و حاصل تلاششان در مسیر توسعه زیرساخت‌ها و خدمت‌رسانی به مردم نمایان می‌شود.

خط انتقال آب عشرستاق بهشهر، نمونه‌ای از همکاری مجموعه‌های اجرایی و نیرو‌های کارگری در مسیر توسعه زیرساخت‌های آبرسانی استان مازندران است.