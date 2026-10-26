به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، میثم حاج‌بابایی عضو تیم ملی والیبال نشسته کشورمان و تنها نماینده آذربایجان شرقی در این رقابت‌ها از شهرستان شبستر، پس از کسب مدال طلای بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن، مورد استقبال جمعی از همشهریان، خانواده و مسئولان ورزش و جوانان در فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی تبریز قرار گرفت.

این قهرمان طلایی در ادامه ورود به شهرستان، در شهر شندآباد نیز با استقبال گرم مردم و جمعی از مسئولان و علاقه‌مندان به ورزش مواجه شد.

حاج‌بابایی به همراه تیم ملی والیبال نشسته ایران، در رقابت با نمایندگان ۱۶ کشور آسیایی موفق به کسب مدال طلا شد و افتخاری ارزشمند برای ورزش کشور، استان آذربایجان شرقی و شهرستان شبستر رقم زد.