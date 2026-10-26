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از قهرمان طلایی پاراآسیایی ناگویا عضو تیم ملی والیبال نشسته جمهوری اسلامی ایران در شهر شندآباد شبستر تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، میثم حاجبابایی عضو تیم ملی والیبال نشسته کشورمان و تنها نماینده آذربایجان شرقی در این رقابتها از شهرستان شبستر، پس از کسب مدال طلای بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن، مورد استقبال جمعی از همشهریان، خانواده و مسئولان ورزش و جوانان در فرودگاه بینالمللی شهید مدنی تبریز قرار گرفت.
این قهرمان طلایی در ادامه ورود به شهرستان، در شهر شندآباد نیز با استقبال گرم مردم و جمعی از مسئولان و علاقهمندان به ورزش مواجه شد.
حاجبابایی به همراه تیم ملی والیبال نشسته ایران، در رقابت با نمایندگان ۱۶ کشور آسیایی موفق به کسب مدال طلا شد و افتخاری ارزشمند برای ورزش کشور، استان آذربایجان شرقی و شهرستان شبستر رقم زد.