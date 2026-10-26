به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، خراسان جنوبی قطب تولید زرشک در کشور است و بخش قابل توجهی از محصول تولیدشده، پس از فرآوری، به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می‌شود. زرشک‌کاری در این استان، علاوه بر ایجاد اشتغال برای هزاران خانوار روستایی، نقش مهمی در اقتصاد کشاورزی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان دارد.



